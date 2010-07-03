Бари Алибасов дал первое после отравления интервью

Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

Известный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью. Его фрагмент показали в конце программы "Прямой эфир" на канале "Россия 1".

Музыкант рассказал о своих переживаниях во время медикаментозного сна.

"В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", – рассказал Алибасов.

Ранее стало известно, что продюсера выписали из НИИ имени Склифосовского. Сын музыканта рассказал, что дальнейшую реабилитацию Алибасов будет проходить в окружении семьи, а потом он отправится в Казахстан, где продюсеру предоставят проживание в горном шале и личный вертолет.

Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна.

Позднее он перенес операцию. Родные Алибасова сообщили, что думают о его отправке на восстановление в Казахстан.



Бари Алибасова могут отправить на реабилитацию в Казахстан

Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, Заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарске Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году.

