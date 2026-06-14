Гроза с дождем ожидается в столичном регионе 15 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Гроза с сильным дождем ожидается местами в столичном регионе в начале следующей недели, 15 июня, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в понедельник, 15-го числа, в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 21–23 градусов тепла. По региону столбики термометров могут подняться до 24 градусов. Не исключено, что на фоне грозы порывы ветра могут усиливаться до 15 метров в секунду.

Ранее столицу и Подмосковье накрыл ливень с грозой, в связи с чем был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В отдельных районах Москвы выпало почти 50% месячной нормы осадков.

Наибольшее количество осадков зафиксировали в СЗАО и ВАО, а также в ЗелАО, САО и СВАО. На улицах дежурили 300 бригад и 290 единиц техники столичного ГУП "Мосводосток".

