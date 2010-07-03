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11:46

Сын Бари Алибасова рассказал о его состоянии

общество

11:46

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Фото: instagram.com/group_nana_

Состояние Бари Алибасова улучшилось. Такие результаты показало полное обследование организма продюсера, рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

"В понедельник будет контрольная гастроскопия. Струп сошел практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20% поверхности желудка, сейчас же осталось только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут. Если под ними ничего нет, то к понедельнику врачи будут декларировать, что никакой опасности для жизни нет", – цитирует его РИА Новости.

В таком случае продюсера переведут в обычную палату. Возможно, семья заберет его домой.

Алибасов-младший добавил, что думает об отправке отца на восстановление в Казахстан на следующей неделе.

"Хотя сейчас к нам поступило предложение по высокопоставленным каналам из Казахстана, чтобы отправить его на следующую неделю туда на реабилитацию. Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить", – пояснил он.

Сын продюсера уточнил, что выбор стоял между Германией и Казахстаном. Однако, по его словам, в Казахстане лечение не хуже. Главное, чтобы это было не в Москве, подчеркнул Алибасов-младший.

"Главное, чтобы не в Москве он приходил в себя, потому что к нему в реанимацию 15–20 человек в день самых разных пытаются пройти, и это в реанимацию проникнуть трудно, а что будет в обычной палате, его ж просто достанут", – констатировал он.

Продюсер получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Сейчас он уже вышел из медикаментозного сна.

Сын Алибасова говорил, что у отца возникли осложнения. Пиар-директор подтвердил, что Алибасов может потерять способность глотать. Однако информацию о том, что продюсеру установят искусственный пищевод, он опроверг.

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