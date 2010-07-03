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Продюсер Бари Алибасов может потерять способность глотать. Он по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна, сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин.

"Врачи не говорят, с чем связана такая задержка. Все, что удалось узнать у одного из врачей, – вероятнее всего, Алибасов, если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода", – приводит его слова Агентство "Москва".

Он напомнил, что врачи приняли решение ввести продюсера в медикаментозный сон, чтобы устранить боль и обездвижить пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии.

Ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший заявил, что у его отца возникли осложнения. По его словам, продюсер остается в медикаментозном сне, "чтобы все силы организма пошли на восстановление".

Эксперты ранее подтвердили, что средство для очистки труб "Крот", которое выпил Алибасов, противоречит нормам ГОСТа. В связи с этим Роспотребнадзор начал проверку маркировки.

Роспотребнадзор проверяет маркировку средства, которое выпил Алибасов

Основатель и руководитель групп "На-на" и "Интеграл" получил ожог пищевода после того, как по ошибке выпил жидкость, которая стояла на столе в квартире.