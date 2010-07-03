Сын Алибасова сообщил об осложнениях у отца

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Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что у его отца возникли осложнения.

По словам Алибасова-младшего, продюсер остается в медикаментозном сне, "чтобы все силы организма пошли на восстановление", передает "Комсомольская правда".

Он добавил, что с дыхательными путями и с желудком у его отца проблем нет, но один из ожогов "зарастает неправильно", из-за чего возникла угроза закупорки кишечника.

Эксперты ранее подтвердили, что средство для очистки труб "Крот", которое выпил Алибасов, противоречит нормам ГОСТа. В связи с этим Роспотребнадзор начал проверку маркировки.

Роспотребнадзор проверяет маркировку средства, которое выпил Алибасов

Основатель и руководитель групп "На-на" и "Интеграл" получил ожог пищевода после того, как по ошибке выпил жидкость, которая стояла на столе в квартире.

Продюсер решил, что в бутылке вода, и сделал глоток. Приехали скорая помощь и токсикологи, пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.