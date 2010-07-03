Федосеева-Шукшина рассказала о своем здоровье после отравления Алибасова

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Супруга продюсера группы "На-На" Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о состоянии своего здоровья после инцидента с мужем.

"Я себя плохо чувствую. Все, что могу сказать", – сказала Федосеева-Шукшина, передает портал News.ru. У актрисы обострилась мерцательная аритмия.

Также она добавила, что Алибасов по-прежнему находится в медикаментозном сне.

Ранее врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали, что продюсер находится в реанимации, его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

По словам пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, продюсер находится в медикаментозном сне без признаков ухудшения самочувствия.

Сын продюсера Бари Алибасов-младший сообщил журналистам, что медикам удалось справиться с ожогами дыхательных путей.

По его словам, проблемы с ожогами есть в кишечнике, но с ними борются врачи.

Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув ядовитое средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна. 6 июня Бари Алибасову исполнилось 72 года.

Семья приняла решение подать в суд на производителя средства. По их мнению, если раньше средство выпускалось в непривлекательной маленькой упаковке, а жидкость была темного цвета с запахом, то новый вариант – бесцветная жидкость, без запаха, а на пробке нет защитной защелки.

