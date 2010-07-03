Бари Алибасов находится в медикаментозном сне. Информация о том, что продюсера началось расстройство психики, недействительна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пиар-директора Вадима Горжанкина.
"Это, разумеется, не соответствует действительности. Бари Каримович еще спит. Telegram-каналы могут все, что угодно писать", – заявил Горжанкин.
Ранее эксперты подтвердили, что средство для очистки труб "Крот", которое выпил Алибасов, не соответствует нормам ГОСТа. Горжанкин заявил, что центр по проведению судебных экспертиз предоставил результаты исследования.
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