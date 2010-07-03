Отравившее Алибасова средство для прочистки труб не соответствовало ГОСТу

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Эксперты подтвердили, что средство для очистки труб "Крот", которое выпил Бари Алибасов, противоречит нормам ГОСТа, передает телеканал Москва 24.

PR-директор продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что центр по проведению судебных экспертиз предоставил результаты исследования. Его заказали родственники женщины, которая умерла после того, как тоже выпила химическую жидкость по ошибке.

"Нам раздался звонок от мужчины. Он сказал, что его мать умерла именно от этого же средства. Они предоставили нам экспертизу. Упаковка этого средства сделана с нарушением законодательства. На обертке упаковки нет слов "опасно" или "яд". После этой экспертизы суд должен вынести решение", – рассказал Горжанкин.

Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув ядовитое средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна. 6 июня Бари Алибасову исполнилось 72 года.

Семья приняла решение подать в суд на производителя средства. По их мнению, если раньше средство выпускалось в непривлекательной маленькой упаковке, а жидкость была темного цвета с запахом, то новый вариант – бесцветная жидкость, без запаха, а на пробке нет защитной защелки.

