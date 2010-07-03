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00:29

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

общество

00:29

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сын Бари Алибасова рассказал, что медики смогли справится с ожогом дыхательных путей у продюсера, но он по-прежнему остается в медикаментозном сне.

По словам Бари Алибасова-младшего, "проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются".

"Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все", – пояснил он РИА Новости.

Сын заслуженного артиста России отметил, что сейчас Алибасов дышит самостоятельно.

"До понедельника будет понятно, пойдет он на поправку или нужно принимать какие-то радикальные меры", – добавил Алибасова-младший.

Основатель и руководитель групп "На-на" и "Интеграл" получил ожог пищевода после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Она стояла на столе в квартире.

Продюсер решил, что в бутылке вода, и сделал глоток. Приехали скорая помощь и токсикологи, пострадавшего стали реанимировать около дома и госпитализировали.

Алибасов встретил день рождения в институте Склифосовского

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