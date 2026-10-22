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22 октября, 08:46

Город

Птицы в Москве изменили тональность песен из-за городского шума

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Птицы, которые живут рядом с источниками шума в столичном регионе, поют на более высоких частотах – так их голос меньше перекрывается городскими звуками. Об этом Агентству "Москва" сообщил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Алексей Опаев.

По его словам, шумовое и световое загрязнение, а также другие антропогенные факторы влияют на то, как и сколько птицы поют. Городской шум обычно низкочастотный, например от автомобилей, поэтому птицы рядом с зашумленными местами переходят на более высокие частоты, чем за городом. Биолог уточнил, что это статистическая тенденция – на слух она особенно не заметна.

На частоту и время начала пения влияет и искусственный свет. Он продлевает световой день, из-за чего птицы начинают петь раньше.

"В Москве можно заметить, что синицы уже с января–февраля достаточно хорошо могут петь в темноте задолго до восхода солнца – им достаточно света фонарей", – пояснил эксперт.

Пение играет важную роль в защите территории и размножении. Самец, занявший участок, поет, чтобы показать конкурентам, что он здесь живет, и одновременно привлечь самку, добавил Опаев.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что последними из Московского региона перед зимой улетят поганки и лебеди-кликуны. Их миграция завершится к концу октября. Первыми столицу и область покинули ласточки, мухоловки, скворцы и зяблики.

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