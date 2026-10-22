Банки РФ в сентябре выдали максимальное за два года количество кредитов наличными

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Российские банки в сентябре оформили 2,42 миллиона кредитов наличными – это максимальное количество выдач за последние два года. Общая сумма займов достигла 471,94 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Относительно августа число выдач прибавило 3%: месяцем ранее их было 2,35 миллиона. В годовом выражении рост составил 53%. Денежный объем, напротив, сократился на 4% к августу, когда он равнялся 491,56 миллиарда рублей. Прирост за год в деньгах достиг 50%.

Средний размер кредита наличными в сентябре опустился до 195 тысяч рублей с 209 тысяч рублей в августе. За год он стал меньше на 4 тысячи рублей, а средний срок кредитования в этом сегменте составил 26 месяцев.

"Спрос на кредиты продолжает расти: он был искусственно накоплен за последние два года, а ставки стали ниже", – сказал генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

За весь третий квартал было оформлено 7,02 миллиона кредитов наличными на общую сумму 1,45 триллиона рублей, а с начала года – 18,76 миллиона кредитов на 3,78 триллиона рублей.

Самые крупные кредиты наличными в сентябре выдавали жителям Москвы – в среднем 329 тысяч рублей. На втором месте Кабардино-Балкария, на третьем – Санкт-Петербург.

При этом средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках России во второй декаде сентября выросла до 13,01% годовых. В мониторинг Центробанка входят ставки Сбера, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка ДОМ.РФ, Московского кредитного банка, Т-банка, ПСБ и Совкомбанка.