Найден пропавший кот Бари Алибасова

Питомец Чуча породы канадский сфинкс убежал из квартиры 11 июня во время пресс-конференции для журналистов. Горжанкин предположил, что животное испугалось большого количества людей в жилище. Он уточнил, что все двери были открыты – как в квартиру, так и в подъезд.
Сын продюсера Бари Алибасов-младший пояснил, что кота до пресс-конференции забрал к себе помощник Алибасова-старшего, и не волновался. Потом оказалось, что помощник не делал этого.
Тому, кто найдет животное, пообещали 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на праздник. Сначала семью обманули, отдав не того питомца. Помощница, принимавшая кота, не знает фамилию человека, который его принес.
Продюсер получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Сейчас он уже вышел из медикаментозного сна.
Сын Алибасова говорил, что у отца возникли осложнения. Пиар-директор подтвердил, что Алибасов может потерять способность глотать. Однако информацию о том, что продюсеру установят искусственный пищевод, он опроверг.
Нашедший сбежавшего кота Алибасова отказался от вознаграждения
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