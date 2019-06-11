Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым

Видео пришедшего в сознание продюсера Бари Алибасова опубликовали в Instagram-аккаунте группы "На-На".

На ролике видно, что сотрудники больницы просят его приподняться. Алибасов же не совсем осознает, что ему говорят.



Основатель и руководитель групп "На-На" и "Интеграл" по ошибке выпил жидкость для очистки труб "Крот", которая оказалась на столе. Продюсер подумал, что в бутылке вода.

Он получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Его сын говорил, что у отца возникли осложнения. Один из ожогов "зарастает неправильно", из-за чего возникла угроза закупорки кишечника. Пиар-директор Вадим Горжанкин подтвердил, что Алибасов может потерять способность глотать.

Сын продюсера допускает намеренное отравление отца на студии. По его словам, опровергнуть эту версию должен будет сам отец, когда придет в себя, а пока ее исключать нельзя. Сейчас его вывели из медикаментозного сна, но, как отмечает сын, пока отец находится в неадекватном состоянии.

Семья продюсера собирается подать в суд на производителя средства для очистки труб. Эксперты полагают, что оно противоречит нормам ГОСТа. Роспотребнадзор начал проверку маркировки.