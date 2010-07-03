Союз потребителей увидел сходство упаковок йогурта и "Крота"

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Союз потребителей счел схожими упаковки йогурта и средства для прочистки труб "Крот". Председатель союза Петр Шелищ полагает, что производителям бытовой химии нужно очень серьезно относиться к внешнему виду своих товаров.

"В сети есть фотография, когда в одном ряду стоят напитки и чистящий препарат, и выглядит это убедительно. Очень похожи бутылки. И раз были такие случаи, надо производителю было отреагировать моментально. Упаковка должна быть очевидной, что это не для питья жидкость", – цитирует его ИА "НСН".

По европейским и американскому законодательству, если производимый компанией товар может быть небезопасным и в случае инцидентов приняты меры, производитель освобождается от ответственности. Если же меры не принимают, наступает уголовная и имущественная ответственность.

"Роспотребнадзор собирается проводить расследование, звучит солидно, но на самом деле все ясно. Можно просто взглянуть на упаковку. По законодательству должна быть надпись, сообщающая, это средство не предназначено для употребления внутрь. И если на бутыли этого предупреждения нет, нужно срочно инициировать внесение. Но главное в том, что нужно немедленно отреагировать на инцидент, изъять из продажи", – пояснил Шелищ.

Проверку начнут после случайного отравления продюсера Бари Алибасова. Находясь в своей студии, вместо питьевого йогурта он выпил чистящей жидкости. Бутылки оказались на одной полке. Алибасов получил ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей.

Он может потерять способность глотать. Сын продюсера рассказал об осложнениях у отца.

В связи с этим Шелищ призвал быть людей более внимательными. Глава Союза потребителей также выразил недоумение касательно того, что чистящие средства стоят рядом.

Роспотребнадзор проверит маркировку "Крота" на соответствие требованиям и нормам ГОСТа. Уже известно, что упаковку признали не соответствующей требованиям и нормам законодательства РФ еще в апреле 2019 года.

Специалисты также готовы оказать правовую поддержку в суде потребителям, получившим некачественную услугу. Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства.

