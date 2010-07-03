Пиар-директор Алибасова рассказал о его состоянии

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Состояние продюсера Бари Алибасова пока без изменений, он находится в медикаментозном сне, заявил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.

"Пока без изменений. Хуже не стало, Бари Каримович дышит самостоятельно, без аппаратов", – сказал он.

Супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина подтвердила агентству, что пока нет новой информации по его самочувствию.



Ранее сообщалось, что семья продюсера планирует подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот". Родные Алибасова уверены, что артист по ошибке глотнул опасную жидкость из бутылки именно по вине производителя "Крота". Когда это произошло, Алибасов был без очков, а у него плохое зрение.

Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув ядовитое средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна. 6 июня Бари Алибасову исполнилось 72 года.