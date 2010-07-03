Сын Алибасова допустил его намеренное отравление

Сын продюсера Бари Алибасова допускает намеренное отравление отца на студии.
По его словам, опровергнуть эту версию должен будет сам отец, когда придет в себя, а пока ее исключать нельзя.
"У нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам", – сказал Алибасов.
Он добавил, что продюсер был единственным свидетелем произошедшего.
Пока Бари Алибасов находится в неадекватном состоянии после пробуждения от медикаментозного сна, отметил его сын. Он уточнил, что завтра отец должен вернуться в норму.
"Сейчас он в хорошем настроении, отбирает у всех телефоны, хлопает в ладоши всем, кто к нему подходит. Но состояние не очень адекватное: он представляет собой жизнерадостного пятилетнего ребенка, и это нас умиляет", – цитирует сына продюсера Агентство "Москва". Он пояснил, что тот сейчас не помнит даже своего имени.
Некоторые СМИ утверждали, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение. Однако это опроверг пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин. Он рассказал, что Алибасов на время открыл глаза, спросил про кота и снова уснул.
Основатель и руководитель групп "На-На" и "Интеграл" получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Это случилось из-за того, что он по ошибке выпил жидкость для очистки труб "Крот", которая оказалась на столе. Продюсер подумал, что в бутылке вода, и сделал глоток. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
Его сын говорил, что у отца возникли осложнения. Он объяснял, что с дыхательными путями и с желудком проблем нет, но один из ожогов "зарастает неправильно", из-за чего возникла угроза закупорки кишечника. Пиар-директор Вадим Горжанкин подтвердил, что Алибасов может потерять способность глотать.
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