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10 июня, 23:28

Представитель Алибасова опроверг слухи о внутреннем кровотечении у продюсера

происшествия

10 июня, 23:28

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Фото: Москва 24

Информацию о том, что у Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение, опроверг пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин, передает РИА Новости.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.

"Эта информация не соответствует действительности… Действительно, врачи сказали, что Бари Каримович очнулся, ненадолго открыл глаза, спросил про кота, и сейчас он снова спит. Видимо они добавляют лекарство, я точно не знаю, нам не говорят. Врачи делают свою работу", – сказал он.

Основатель и руководитель групп "На-на" и "Интеграл" получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей после того, как по ошибке выпил жидкость для очистки труб, которая стояла на столе в квартире. Он решил, что в бутылке вода, и сделал глоток. Приехали скорая помощь и токсикологи, пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Сын продюсера заявил, что у его отца возникли осложнения. Он отмечал, что с дыхательными путями и с желудком проблем нет, но один из ожогов "зарастает неправильно", из-за чего возникла угроза закупорки кишечника. Пиар-директор Вадим Горжанкин подтвердил, что Алибасов может потерять способность глотать.

Семья продюсера планирует подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот", которое выпил он. Эксперты утверждают, что это средство противоречит нормам ГОСТа. Роспотребнадзор начал проверку маркировки.

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