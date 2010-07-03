Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение. Однако эту информацию опроверг пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин. Он рассказал, что Алибасов на время открыл глаза, спросил про кота и снова уснул.

Основатель и руководитель групп "На-на" и "Интеграл" получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей после того, как по ошибке выпил жидкость для очистки труб, которая стояла на столе в квартире. Он решил, что в бутылке вода, и сделал глоток. Приехали скорая помощь и токсикологи, пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Сын продюсера заявил, что у его отца возникли осложнения. Он отмечал, что с дыхательными путями и с желудком проблем нет, но один из ожогов "зарастает неправильно", из-за чего возникла угроза закупорки кишечника. Пиар-директор Вадим Горжанкин подтвердил, что Алибасов может потерять способность глотать.

Семья продюсера планирует подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот", которое выпил он. Эксперты утверждают, что это средство противоречит нормам ГОСТа. Роспотребнадзор начал проверку маркировки.

