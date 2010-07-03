Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение. Однако эту информацию опроверг пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин. Он рассказал, что Алибасов на время открыл глаза, спросил про кота и снова уснул.
Основатель и руководитель групп "На-на" и "Интеграл" получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей после того, как по ошибке выпил жидкость для очистки труб, которая стояла на столе в квартире. Он решил, что в бутылке вода, и сделал глоток. Приехали скорая помощь и токсикологи, пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
Сын продюсера заявил, что у его отца возникли осложнения. Он отмечал, что с дыхательными путями и с желудком проблем нет, но один из ожогов "зарастает неправильно", из-за чего возникла угроза закупорки кишечника. Пиар-директор Вадим Горжанкин подтвердил, что Алибасов может потерять способность глотать.
Семья продюсера планирует подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот", которое выпил он. Эксперты утверждают, что это средство противоречит нормам ГОСТа. Роспотребнадзор начал проверку маркировки.
Бари Алибасов может потерять способность глотать после отравления
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