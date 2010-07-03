Кот Бари Алибасова пропал из квартиры продюсера

Из квартиры Бари Алибасова убежал его кот Чуча породы канадский сфинкс, сообщает Агентство "Москва".
PR-директор продюсера Вадим Горжанкин уточнил, что питомец пропал 11 июня во время пресс-конференции для журналистов, которая продолжалась с 18:00 до 21:00. В настоящее время его ищут.
Горжанкин предположил, что кот испугался большого количества человек в квартире. "Только одних телеканалов приехало порядка 10. Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры", – заявил он.
Он уточнил, что сын продюсера Бари Алибасов-младший сперва решил, что кота до пресс-конференции забрал к себе помощник Алибасова-старшего, и не волновался. Потом выяснилось, что кота помощник не брал.
PR-директор Алибасова призвал тех, кто найдет пропавшего кота, сообщить по любым телефонам на сайте группы "На-На" в разделе "Контакты". Сын продюсера пообещал вознаграждение тому, кто найдет животное, в размере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на праздник.
Продюсер Бари Алибасов остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, рассказали в справочной службе больницы.
Основатель и руководитель групп "На-На" и "Интеграл" по ошибке выпил жидкость для очистки труб "Крот", которая оказалась на столе. Он перепутал ее с водой.
Продюсер получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
Сын Алибасова говорил, что у отца возникли осложнения. Пиар-директор Вадим Горжанкин подтвердил, что Алибасов может потерять способность глотать.
Сын продюсера допускает намеренное отравление отца на студии. Недавно его вывели из медикаментозного сна, но, как отмечает сын, пока отец находится в неадекватном состоянии.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.