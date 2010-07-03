Кот Бари Алибасова пропал из квартиры продюсера

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Из квартиры Бари Алибасова убежал его кот Чуча породы канадский сфинкс, сообщает Агентство "Москва".

PR-директор продюсера Вадим Горжанкин уточнил, что питомец пропал 11 июня во время пресс-конференции для журналистов, которая продолжалась с 18:00 до 21:00. В настоящее время его ищут.

Горжанкин предположил, что кот испугался большого количества человек в квартире. "Только одних телеканалов приехало порядка 10. Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры", – заявил он.

Он уточнил, что сын продюсера Бари Алибасов-младший сперва решил, что кота до пресс-конференции забрал к себе помощник Алибасова-старшего, и не волновался. Потом выяснилось, что кота помощник не брал.

PR-директор Алибасова призвал тех, кто найдет пропавшего кота, сообщить по любым телефонам на сайте группы "На-На" в разделе "Контакты". Сын продюсера пообещал вознаграждение тому, кто найдет животное, в размере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на праздник.

Продюсер Бари Алибасов остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, рассказали в справочной службе больницы.

Основатель и руководитель групп "На-На" и "Интеграл" по ошибке выпил жидкость для очистки труб "Крот", которая оказалась на столе. Он перепутал ее с водой.

Продюсер получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Сын Алибасова говорил, что у отца возникли осложнения. Пиар-директор Вадим Горжанкин подтвердил, что Алибасов может потерять способность глотать.

Сын продюсера допускает намеренное отравление отца на студии. Недавно его вывели из медикаментозного сна, но, как отмечает сын, пока отец находится в неадекватном состоянии.

Семья Алибасова собирается подать в суд на производителя средства для очистки труб. Эксперты полагают, что оно противоречит нормам ГОСТа. Роспотребнадзор начал проверку.