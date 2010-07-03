Сын Алибасова намерен вывезти отца из России

Продюсера Бари Алибасова могут перевезти из России в одну из европейских клиник. Это произойдет когда минует угроза его жизни, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
"Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти", – рассказал сын продюсера.
Однако пока семья не будет обращаться к иностранным специалистам. Качественную реанимационную помощь могут оказать в столичной больнице, подчеркнул Алибасов-младший.
Накануне неизвестный вернул Бари Алибасову чужого похожего кота вместо пропавшего ранее канадского сфинкса по кличке Чуча. При этом мужчина забрал обещанное вознаграждение в 800 тысяч рублей.
Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того как он по ошибке выпил средство для очистки труб. Медики диагностировали у продюсера ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Сейчас продюсер находится в отделении реанимации. Недавно он вышел из медикаментозного сна.
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