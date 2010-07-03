Семье Алибасова вернули не того кота

Фото: www.instagram.com/alibasov_nana

Неизвестный вернул семье Бари Алибасова чужого похожего кота вместо пропавшего ранее канадского сфинкса по кличке Чуча. При этом мужчина забрал обещанное вознаграждение в 800 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Как рассказал сын Алибасова, ему утром позвонил пиар-директор Вадим Горжанкин и рассказал, что кота вернули. Позже он перезвонил и сказал, что кот не тот. Помощница, принимавшая животное, не знает фамилию человека, который принес кота.

Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того как он по ошибке выпил средство для очистки труб. Медики диагностировали у продюсера ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Сейчас продюсер находится в отделении реанимации. Недавно он вышел из медикаментозного сна.

Кот пропал 11 июня во время пресс-конференции для журналистов. Горжанкин предположил, что животное испугалось большого количества человек в квартире.

