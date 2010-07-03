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09:26

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

культура

09:26

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Фото: Москва 24

Врачи оценивают состояние Бари Алибасов как тяжелое. Продюсер до сих пор находится в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщает РИА Новости.

В справочной службе медицинской организации уточнили, что накануне вечером у него была температура 36,6, утром – 36,8.

Основатель и руководитель групп "На-На" и "Интеграл" по ошибке выпил жидкость для очистки труб "Крот", которая оказалась на столе. Он перепутал ее с водой.

Продюсер получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Сын Алибасова говорил, что у отца возникли осложнения. Пиар-директор Вадим Горжанкин подтвердил, что Алибасов может потерять способность глотать.

Семья Алибасова собирается подать в суд на производителя средства для очистки труб. Эксперты полагают, что оно противоречит нормам ГОСТа. Роспотребнадзор начал проверку.

Накануне из квартиры Бари Алибасова убежал его кот Чуча породы канадский сфинкс. PR-директор Алибасова призвал тех, кто найдет пропавшего кота, сообщить по любым телефонам на сайте группы "На-На" в разделе "Контакты". Сын продюсера пообещал вознаграждение тому, кто найдет животное, в размере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на праздник.

За пропавшего кота Бари Алибасова объявлено вознаграждение

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