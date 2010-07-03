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16:48

Представитель Алибасова прокомментировал информацию об искусственном пищеводе

общество

16:48

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Фото: Москва 24

Информация о том, что продюсеру Бари Алибасову установят искусственный пищевод, не соответствует действительности, сообщил PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

"Если мы сообщаем информацию, то мы сообщаем информацию от родственников. А откуда соответствующая информация у продюсера Андрея Разина, неясно. Мы ее опровергаем точно – пока никакого решения об операции не принято, может, и необходимости в ней не будет", – сказал Горожанкин Агентству "Москва".

Ранее в СМИ появились сообщения, что продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что недавно был в палате Алибасова, которому врачи якобы установят искусственный пищевод, и он навсегда останется инвалидом.

Основатель и руководитель групп "На-На" и "Интеграл" Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб "Крот".

Продюсер получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Сын Алибасова говорил, что у отца возникли осложнения. Пиар-директор Вадим Горжанкин подтвердил, что Алибасов может потерять способность глотать.

Семья Алибасова собирается подать в суд на производителя средства для очистки труб. Эксперты полагают, что оно противоречит нормам ГОСТа. Роспотребнадзор начал проверку.

Накануне из квартиры Бари Алибасова убежал его кот Чуча породы канадский сфинкс. PR-директор Алибасова призвал тех, кто найдет пропавшего кота, сообщить по любым телефонам на сайте группы "На-На" в разделе "Контакты".

Неизвестный вернул чужого похожего кота вместо пропавшего ранее канадского сфинкса продюсера. При этом мужчина забрал обещанное вознаграждение в 800 тысяч рублей.

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