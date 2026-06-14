Путин оценил роль супруги Трампа в воссоединении детей с семьями

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Владимир Путин в рамках телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом высоко оценил роль его супруги Мелании Трамп в воссоединении российских и украинских детей с семьями. Об этом рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.

"Владимир Путин естественно высказал наилучшие пожелания первой леди Мелании Трамп", – указал он.

При этом Трамп передал Путину привет от своей супруги и признательность за оказанное ей содействие со стороны Москвы.

Президенты стран провели разговор 14 июня. Он продлился 55 минут. В рамках беседы российский лидер поздравил главу США с 80-летием и поблагодарил его за поздравительное послание ко Дню России.

Кроме того, стороны обсудили основные темы нынешней международной ситуации, вопрос развития двухсторонних российско-американских соглашений и возможные контакты представителей стран.

Ранее Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Его поездка могла бы стать частью дипломатических усилий, направленных на урегулирование украинского конфликта.

