14 июня, 19:37Политика
Путин оценил роль супруги Трампа в воссоединении детей с семьями
Фото: ТАСС/AP Photo/Allison Robbert
Владимир Путин в рамках телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом высоко оценил роль его супруги Мелании Трамп в воссоединении российских и украинских детей с семьями. Об этом рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.
"Владимир Путин естественно высказал наилучшие пожелания первой леди Мелании Трамп", – указал он.
При этом Трамп передал Путину привет от своей супруги и признательность за оказанное ей содействие со стороны Москвы.
Президенты стран провели разговор 14 июня. Он продлился 55 минут. В рамках беседы российский лидер поздравил главу США с 80-летием и поблагодарил его за поздравительное послание ко Дню России.
Кроме того, стороны обсудили основные темы нынешней международной ситуации, вопрос развития двухсторонних российско-американских соглашений и возможные контакты представителей стран.
Ранее Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Его поездка могла бы стать частью дипломатических усилий, направленных на урегулирование украинского конфликта.