09 мая, 11:30

Политика

Трамп заявил о готовности отправить переговорщиков по Украине в Москву

Фото: whitehouse.gov

Американская сторона готова отправить переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Он также поддержал возможное продление перемирия между Россией и Украиной.

"Думаю, что все довольны. <...> Посмотрим, что произойдет дальше", – подчеркнул Трамп.

Помимо этого, глава Белого дома выступил за значительное продление перемирия между Москвой и Киевом, указав на необходимость расширить режим прекращения огня за пределы периода с 9 по 11 мая.

Ранее российская сторона согласилась на предложение Трампа о перемирии с 9 по 11 мая, а также о проведении в этот период обмена пленными с Киевом по формуле "тысяча на тысячу". Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что договоренность была достигнута во время телефонных контактов РФ и США, а также в ходе взаимодействия Вашингтона с Киевом.

Ушаков отметил, что инициатива идет в развитие разговора Владимира Путина и Трампа, который состоялся 29 апреля. Помощник президента РФ также назвал важным то, что предложение о перемирии и обмене пленными приурочено к празднованию 81-й годовщины Победы над нацизмом.

Перемирие в зоне СВО по приказу Путина началось с 00:00 8 мая. Изначально сообщалось, что оно должно было продлиться до 10 мая.

