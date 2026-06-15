Сотрудницу Пушкинского музея оштрафовали за мат в адрес коллеги

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Суд в Москве оштрафовал на три тысячи рублей сотрудницу Пушкинского музея, которая нецензурно высказалась в адрес коллеги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что женщины работают в учреждении диспетчерами и посменно меняют друг друга. С начала года между ними возникали конфликты из-за передачи непроветренных и замусоренных помещений после работы.

В результате одна из них высказала в адрес другой оскорбления, в том числе нецензурные. Это было зафиксировано на видео. Потерпевшая написала заявление, и на обидчицу составили административный протокол по статье "Оскорбление". Женщина признала свою вину.

Ранее юрист Сергей Багян предупредил, что россиянам грозит штраф, если человека в комментариях в соцсетях сравнивают с животными, например с обезьяной. За подобные действия, которые подпадают под статью КоАП РФ "Оскорбление", граждан могут оштрафовать на 5–10 тысяч рублей, должностных лиц – на 50–100 тысяч, юрлиц – на 200–700 тысяч.