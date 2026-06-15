Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 11:00

Общество

Сотрудницу Пушкинского музея оштрафовали за мат в адрес коллеги

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд в Москве оштрафовал на три тысячи рублей сотрудницу Пушкинского музея, которая нецензурно высказалась в адрес коллеги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что женщины работают в учреждении диспетчерами и посменно меняют друг друга. С начала года между ними возникали конфликты из-за передачи непроветренных и замусоренных помещений после работы.

В результате одна из них высказала в адрес другой оскорбления, в том числе нецензурные. Это было зафиксировано на видео. Потерпевшая написала заявление, и на обидчицу составили административный протокол по статье "Оскорбление". Женщина признала свою вину.

Ранее юрист Сергей Багян предупредил, что россиянам грозит штраф, если человека в комментариях в соцсетях сравнивают с животными, например с обезьяной. За подобные действия, которые подпадают под статью КоАП РФ "Оскорбление", граждан могут оштрафовать на 5–10 тысяч рублей, должностных лиц – на 50–100 тысяч, юрлиц – на 200–700 тысяч.

Россиянам напомнили о штрафах за мат в интернете

Читайте также


судыобществогород

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика