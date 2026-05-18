В Москве возбудили дело против приезжих, оскорбивших пенсионерок в метро

Два гостя столицы, оскорбившие в метро пожилых женщин, стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Доклад по его расследованию запросил лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Об инциденте стало известно из социальных сетей: сообщалось, что двое приезжих оскорбляли пенсионерок в столичном метро. Выполнение поручения председателя СК РФ поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в отношении мужчины, который ругался матом на участников шествия "Бессмертный полк" в селе Никольском под Красноярском, возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. В социальных сетях появился ролик, на котором 34-летний мужчина, находясь с ребенком, оскорблял участников акции.

Отмечается, что видеоролик снял и распространил сам мужчина. В настоящий момент он задержан, с ним проводятся следственные действия. Максимальное наказание за такое преступление составляет 5 лет колонии.

