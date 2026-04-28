Центр Москвы перекроют 29 апреля

Новости

28 апреля, 13:17

Происшествия

Уголовное дело возбуждено в Красноярске после видео, где мужчина ругается на икону матом

Уголовное дело возбуждено против жителя Красноярска, который снял и опубликовал видео, где ругается на икону матом, сообщил региональный главк СК РФ.

Ранее в соцсетях появилась запись, на которой неизвестный мужчина держит в руках маленькую икону, ругается на нее матом, произносит другие оскорбления, а затем бросает ее на пол машины.

Уточнялось, что дело по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих" было возбуждено против 19-летнего жителя Красноярского края.

По версии следствия, молодой человек совершил указанные действия в марте. Он заснял их на видео и опубликовал в открытом доступе. Следователи совместно с сотрудниками УФСБ установили местонахождение подозреваемого. Он был доставлен в следственный отдел для проведения необходимых следственных действий.

Ранее московские полицейские задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих, которая приготовила кальян на куличе. Злоумышленницей оказалась 27-летняя уроженка Саранска. Она признала вину и раскаялась.

Читайте также


Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

