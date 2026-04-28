Уголовное дело возбуждено в Красноярске после видео, где мужчина ругается на икону матом

Уголовное дело возбуждено против жителя Красноярска, который снял и опубликовал видео, где ругается на икону матом, сообщил региональный главк СК РФ.

Ранее в соцсетях появилась запись, на которой неизвестный мужчина держит в руках маленькую икону, ругается на нее матом, произносит другие оскорбления, а затем бросает ее на пол машины.

Уточнялось, что дело по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих" было возбуждено против 19-летнего жителя Красноярского края.

По версии следствия, молодой человек совершил указанные действия в марте. Он заснял их на видео и опубликовал в открытом доступе. Следователи совместно с сотрудниками УФСБ установили местонахождение подозреваемого. Он был доставлен в следственный отдел для проведения необходимых следственных действий.

Ранее московские полицейские задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих, которая приготовила кальян на куличе. Злоумышленницей оказалась 27-летняя уроженка Саранска. Она признала вину и раскаялась.