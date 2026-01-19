Форма поиска по сайту

19 января, 15:18

Происшествия

Комик Останин не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына (Артемий Останин внесен в перечень террористов и экстремистов)

Стендап-комик Артемий Останин (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих, передает ТАСС.

Ему вменяются "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих" и "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Останин был задержан в марте 2025 года при попытке пересечь границу. Поводом послужили его высказывания в адрес участника СВО, сделанные со сцены. Позже артист принес извинения, подчеркнув, что не имел намерения кого-либо оскорблять.

Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. В обосновании было указано, что обширные связи фигуранта в творческой среде могут оказать давление на потенциальных свидетелей.

Вскоре московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Останина.

судыпроисшествияшоу-бизнес

