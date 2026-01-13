Комик Гудков оштрафован за разжигание вражды в клипе "Я узкий"

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/038

Красногорский городской суд Подмосковья оштрафовал комика Александра Гудкова на 11 тысяч рублей по делу о разжигании вражды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Судом установлено, что комик опубликовал в соцсетях видеозапись, использовав аранжировку певца Shaman "Я русский". Он изменил текст песни, применив словосочетание "Я узкий".

Проведенное психолого-лингвистическое исследование показало, что в клипе содержались публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения.

Ранее столичный суд продлил арест комику Артемию Останину (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который обвиняется в разжигании ненависти к бойцам СВО.

Останина задержали в марте 2025 года при попытке пересечь границу России. Поводом для этого стала информация о том, что во время своего выступления он негативно высказался в адрес участника спецоперации.

Позже комик извинился и объяснил, что не хотел никого оскорбить. Тем не менее суд заключил его под стражу.