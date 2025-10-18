Столичный суд продлил арест комику Останину

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Артемий Останин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста комику Артемию Останину (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который обвиняется в разжигании ненависти к бойцам СВО, передает ТАСС.

Останина задержали в марте при попытке пересечь российскую границу. Поводом стала информация о том, что во время своего выступления комик негативно высказался в адрес участника спецоперации.

Позже Останин извинился и сказал, что не хотел кого-либо оскорбить. Однако суд заключил его под стражу.

В июне комика внесли в перечень террористов и экстремистов в России.