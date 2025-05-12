Суд продлил арест комику Останину за враждебные высказывания в адрес участников СВО

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд Москвы продлил срок ареста комику Артемию Останину, обвиняемому во враждебных высказываниях в адрес участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Следователи настаивают на содержании Останина в СИЗО, так как комик обладает широкими связями в творческих кругах, может повлиять на еще неустановленных свидетелей по делу и скрыться.

Останин был задержан 18 марта при попытке пересечь российскую границу и доставили в Москву. Причиной стала информация о том, что во время своего выступления Останин высказал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО.

Позже он извинился за выступление и сказал, что не хотел кого-то оскорбить или задеть чьи-либо чувства. Однако суд арестовал его до 15 мая по делу о разжигании ненависти.