12 мая, 23:30Происшествия
Суд продлил арест комику Останину за враждебные высказывания в адрес участников СВО
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Суд Москвы продлил срок ареста комику Артемию Останину, обвиняемому во враждебных высказываниях в адрес участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Следователи настаивают на содержании Останина в СИЗО, так как комик обладает широкими связями в творческих кругах, может повлиять на еще неустановленных свидетелей по делу и скрыться.
Останин был задержан 18 марта при попытке пересечь российскую границу и доставили в Москву. Причиной стала информация о том, что во время своего выступления Останин высказал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО.
Позже он извинился за выступление и сказал, что не хотел кого-то оскорбить или задеть чьи-либо чувства. Однако суд арестовал его до 15 мая по делу о разжигании ненависти.