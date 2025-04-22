Стендап-комики Комиссаренко и Романов лишены гражданства РФ

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Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены российского гражданства по инициативе ФСБ России, поскольку создают угрозу нацбезопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбы.

"Гражданство России Комиссаренко и Романова прекращено в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", – уточнили в ФСБ.

Кроме того, комикам закрыт въезд в страну.

Ранее белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ) внес Комиссаренко в список лиц, причастных к терроризму. Основанием для решения стало ранее принятое судебное постановление о признании комика виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни.