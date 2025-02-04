КГБ Белоруссии внес комика Комиссаренко в список террористов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/slavakomissarenko

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии принял решение о внесении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в список лиц, причастных к терроризму. Соответствующая информация появилась на официальном портале комитета.

Основанием для такого решения стало ранее принятое постановление суда о признании комика виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

В конце прошлого года Минский городской суд признал Комиссаренко виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и заочно вынес ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии.

В январе 2025 года Комиссаренко включили в список лиц, причастных к экстремистской деятельности.

