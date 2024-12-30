Суд заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам колонии

Фото: youtube.com/Слава Комиссаренко

Минский городской суд заочно признал виновным стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его приговорили к шести годам колонии, сообщает БелТА.

Комиссаренко был признан виновным по части 1 статьи 130 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни)", части 2 статьи 367 ("Клевета в отношении президента Белоруссии") и части 1 статьи 368 ("Оскорбление президента Белоруссии").

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", – говорится в сообщении.

В середине августа 2024 года СК Белоруссии начал заочное расследование по поводу действий Комиссаренко. Комика обвинили в умышленных действиях, нацеленных на возбуждение социальной вражды; клевете против белорусского лидера, которая прозвучала от артиста во время его публичного выступления и была зафиксирована в информации, опубликованной в Сети; а также публичном оскорблении президента Белоруссии.

Еще в январе 2022 года Комиссаренко рассказал, что власти Белоруссии объявили его в розыск. Комик во время выступления в Киеве предположил, что белорусское КГБ разыскивает его за шутки.

