СК Белоруссии начал заочное расследование по делу стендап-комика Комиссаренко

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Слава Комиссаренко

СК Белоруссии начал заочное расследование по поводу действий стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, сообщила пресс-служба ведомства.

Производство запустил Центральный районный отдел ведомства 15 августа. Комиссаренко обвинили в умышленных действиях, нацеленных на возбуждение социальной вражды; клевете против белорусского лидера, которая прозвучала от стендап-комика во время его публичного выступления и была зафиксирована в информации, опубликованной в Сети; публичном оскорблении президента Белоруссии.

Комику, который находится сейчас за границей, может грозить в Белоруссии до 6 лет лишения свободы.

В январе 2022 года Комиссаренко рассказал, что власти Белоруссии объявили его в розыск. Комик во время выступления в Киеве предположил, что белорусское КГБ разыскивает его за шутки.

