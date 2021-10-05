Милонов высказался о скандальной передаче на ТНТ с поцелуем комиков

На телеканале ТНТ в новой юмористической передаче "Игра" показали неоднозначный номер, в котором два комика – Денис Дорохов и Александр Панекин – поцеловались в губы. Выход передачи в эфир возмутил некоторых депутатов Госдумы. Они негативно оценили выступление и планируют обратиться в прокуратуру, чтобы надзорный орган проверил шоу на соответствие российским законам. Выясняем, могут ли юмористам и телеканалу грозить санкции за такие номера.



"Собаки, вы что творите"

Денис Дорохов. Фото: instagram.com/dorokhovdenisofficial

Во втором выпуске нового юмористического шоу на телеканале ТНТ команда "Камызяки" показала неоднозначный номер. Комики Денис Дорохов и Александр Панекин по сюжету играли невесту и жениха, сначала они исполняли танец молодоженов, а в конце номера встали на колени друг напротив друга и страстно поцеловались в губы. Члены жюри и зрители шоу были в настоящем шоке от происходящего. Прервал их объятия капитан команды Азамат Мусагалиев.

"Собаки, вы что творите! Я сказал юмористически ослабить, а не морально, идиоты! Вам еще деньги в руки не дали. Вы чего так изменились, пацаны!" – прокричал Мусагалиев во время выступления.

Фрагмент выпуска быстро разлетелся в соцсетях. Пользователи по-разному отнеслись к подобным шуткам, кое-кто даже поддержал комиков и похвалил чувство юмора команды. Однако некоторые депутаты Госдумы не оценили выступление. В частности, Анатолий Выборный и Михаил Романов назвали выступление комиков мерзким и указали, что показ ролика по телевидению может нарушать действующее законодательство. Парламентарии выразили готовность обратиться в прокуратуру.





Михаил Романов депутат Госдумы Это мерзко... Надо исследовать и принять необходимые меры в отношении тех лиц, которые выпускали данный сюжет, потому что он пропагандирует нетрадиционные ценности.

Обращение в надзорные органы также готовит уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Фрагмент с поцелуем комиков она назвала спорным и очень сомнительным.

"Большая часть поцелуя не была показана в эфире, но было понятно, что на этом акцентируется внимание зрителей. Данный контент абсолютно недопустим для несовершеннолетних", – заявила она в интервью "Газете.ру".





Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Мне кажется, что мода на это все прошла еще лет 15 назад, а сейчас деятели, которые используют все эти моменты, пытаются хайпануть, взять свою часть на скандале, пренебрегая нормами здравого смысла, морали, нравственности и нарушая закон.

"У нас есть закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, и также у нас есть еще один закон, который запрещает информацию, которая может нанести вред психическому и физическому здоровью детей. В данном случае если будет установлено нарушение закона, то их ждет штраф", – напомнила Волынец.

На момент выхода материала комментариев от представителей ТНТ по поводу скандального фрагмента шоу не появлялось.



Пропаганда или юмор?

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 прокомментировал спорный фрагмент шоу. По словам парламентария, ему искренне неловко за телеканал, который показывает такие передачи. Он также считает, что настоящий комик может пошутить, не опускаясь до такого "туалетного уровня".





Виталий Милонов депутат Госдумы Дело не в том, что они совершили какое-то уголовное деяние. Это скорее выходка, когда люди воспринимают медиапространство как частное. Ради хайпа и какого-то рейтинга они готовы опуститься ниже плинтуса.

В свою очередь, юрист Александр Толмачев считает, что в выступлении комиков нет пропаганды ЛГБТ-движения среди детей, так как это было показано в телепередаче, предназначенной для взрослых.

"Нужно отделить пропаганду ЛГБТ и то, что происходит в юмористических программах, не предназначенных для детей. Как я понимаю, эта передача проходит поздно вечером, там указывается, что детям до 16 лет не рекомендуется ее смотреть. Поэтому она не нарушает закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений", – пояснил он Москве 24.





Александр Толмачев юрист Если родители не следят за детьми и позволяют им смотреть такие передачи, то надо наказывать родителей, а не юмористов, которые это делают для взрослых.

Эксперт также добавил, что самая привлекательная вещь для любого сатирика и юмориста – это тема, которая вызывает максимально яркие эмоции у зрителей.

"Во-первых, это туалетная тема и тема, связанная с сексуальными взаимоотношениями. Это "животное чувство", и оно самое доходное, поэтому его эксплуатируют в кино, книгах и в юморе", – говорит Толмачев.

Кроме того, юрист посоветовал тем, кто воспринимает подобные юмористические материалы как личное оскорбление, просто выключить телевизор.