Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:31

Главная / Истории /

Милонов высказался о скандальной передаче на ТНТ с поцелуем комиков

Мерзко или смешно? Кто ответит за скандал со страстным поцелуем комиков на ТНТ
общество

На телеканале ТНТ в новой юмористической передаче "Игра" показали неоднозначный номер, в котором два комика – Денис Дорохов и Александр Панекин – поцеловались в губы. Выход передачи в эфир возмутил некоторых депутатов Госдумы. Они негативно оценили выступление и планируют обратиться в прокуратуру, чтобы надзорный орган проверил шоу на соответствие российским законам. Выясняем, могут ли юмористам и телеканалу грозить санкции за такие номера.

"Собаки, вы что творите"

Денис Дорохов. Фото: instagram.com/dorokhovdenisofficial

Во втором выпуске нового юмористического шоу на телеканале ТНТ команда "Камызяки" показала неоднозначный номер. Комики Денис Дорохов и Александр Панекин по сюжету играли невесту и жениха, сначала они исполняли танец молодоженов, а в конце номера встали на колени друг напротив друга и страстно поцеловались в губы. Члены жюри и зрители шоу были в настоящем шоке от происходящего. Прервал их объятия капитан команды Азамат Мусагалиев.

"Собаки, вы что творите! Я сказал юмористически ослабить, а не морально, идиоты! Вам еще деньги в руки не дали. Вы чего так изменились, пацаны!" – прокричал Мусагалиев во время выступления.

Фрагмент выпуска быстро разлетелся в соцсетях. Пользователи по-разному отнеслись к подобным шуткам, кое-кто даже поддержал комиков и похвалил чувство юмора команды. Однако некоторые депутаты Госдумы не оценили выступление. В частности, Анатолий Выборный и Михаил Романов назвали выступление комиков мерзким и указали, что показ ролика по телевидению может нарушать действующее законодательство. Парламентарии выразили готовность обратиться в прокуратуру.

Это мерзко... Надо исследовать и принять необходимые меры в отношении тех лиц, которые выпускали данный сюжет, потому что он пропагандирует нетрадиционные ценности.
Михаил Романов
депутат Госдумы

Обращение в надзорные органы также готовит уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Фрагмент с поцелуем комиков она назвала спорным и очень сомнительным.

"Большая часть поцелуя не была показана в эфире, но было понятно, что на этом акцентируется внимание зрителей. Данный контент абсолютно недопустим для несовершеннолетних", – заявила она в интервью "Газете.ру".

Мне кажется, что мода на это все прошла еще лет 15 назад, а сейчас деятели, которые используют все эти моменты, пытаются хайпануть, взять свою часть на скандале, пренебрегая нормами здравого смысла, морали, нравственности и нарушая закон.
Ирина Волынец
уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан

"У нас есть закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, и также у нас есть еще один закон, который запрещает информацию, которая может нанести вред психическому и физическому здоровью детей. В данном случае если будет установлено нарушение закона, то их ждет штраф", – напомнила Волынец.

На момент выхода материала комментариев от представителей ТНТ по поводу скандального фрагмента шоу не появлялось.

Пропаганда или юмор?

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 прокомментировал спорный фрагмент шоу. По словам парламентария, ему искренне неловко за телеканал, который показывает такие передачи. Он также считает, что настоящий комик может пошутить, не опускаясь до такого "туалетного уровня".

Дело не в том, что они совершили какое-то уголовное деяние. Это скорее выходка, когда люди воспринимают медиапространство как частное. Ради хайпа и какого-то рейтинга они готовы опуститься ниже плинтуса.
Виталий Милонов
депутат Госдумы

В свою очередь, юрист Александр Толмачев считает, что в выступлении комиков нет пропаганды ЛГБТ-движения среди детей, так как это было показано в телепередаче, предназначенной для взрослых.

"Нужно отделить пропаганду ЛГБТ и то, что происходит в юмористических программах, не предназначенных для детей. Как я понимаю, эта передача проходит поздно вечером, там указывается, что детям до 16 лет не рекомендуется ее смотреть. Поэтому она не нарушает закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений", – пояснил он Москве 24.

Если родители не следят за детьми и позволяют им смотреть такие передачи, то надо наказывать родителей, а не юмористов, которые это делают для взрослых.
Александр Толмачев
юрист

Эксперт также добавил, что самая привлекательная вещь для любого сатирика и юмориста – это тема, которая вызывает максимально яркие эмоции у зрителей.

"Во-первых, это туалетная тема и тема, связанная с сексуальными взаимоотношениями. Это "животное чувство", и оно самое доходное, поэтому его эксплуатируют в кино, книгах и в юморе", – говорит Толмачев.

Кроме того, юрист посоветовал тем, кто воспринимает подобные юмористические материалы как личное оскорбление, просто выключить телевизор.

Читайте также

Федотов Анатолий

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать