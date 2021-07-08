В Москве PR-агентство открыло вакансии для транссексуалов и карликов

На сайте одного из московских рекламных агентств появились вакансии с необычными требованиями для претендентов. В частности, указано, что среди соискателей должны быть транссексуалы, карлики и люди с открытой гей-позицией. Руководитель агентства уверяет, что предложение не является фейком, при этом они готовы взять на работу и сотрудника с традиционной сексуальной ориентацией. Разбираемся с экспертами, принесет ли такой маркетинг компании успех.



С ориентацией на Запад?

Одно из столичных креативных агентств открыло три вакансии для нестандартных соискателей. Компания ищет руководителя клиентского отдела со знанием иностранных языков, который к тому же должен быть транссексуалом. Также в списке значится опытный SММ-менеджер с открытой принадлежностью к ЛГБТ-сообществу. Кроме того, в команду приглашают проект-менеджера очень маленького роста или с другими физическими особенностями.

Руководитель рекламного агентства Александр Андрианов пояснил Москве 24, что они ищут таких сотрудников с целью выхода на западный рынок. По его словам, в иностранных компаниях работает достаточно много людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Для них это норма, люди не скрывают свою ориентацию, никто их за это не прессует. А у нас, к сожалению, все не так хорошо: все эту информацию скрывают, потому что боятся, что их начнут гнобить, если кто-то узнает", – сказал он.





Александр Андрианов руководитель рекламного агентства Мы не хотим быть белыми воронами. Я думаю, что это позволит нам гораздо быстрее завоевать их доверие, авторитет и найти новых клиентов.

Собеседник Москвы 24 отметил, что на данный момент откликов от соискателей пришло мало. По его словам, пока люди "больше прикалываются, нежели реально хотят работать" в компании.

При этом Андрианов подчеркнул, что если на собеседование придет человек, идеально соответствующий требованиям вакансии, но имеющий традиционную сексуальную ориентацию, его возьмут в штат.





Александр Андрианов руководитель рекламного агентства Мы себе не враги, мы просто его возьмем для работы на отечественном рынке, а для западных партнеров возьмем других.

Андрианов добавил, что знает о недавнем скандале с сетью магазинов "ВкусВилл", руководство которой решило использовать в рекламе историю ЛГБТ-семьи. Он подчеркнул, что в его компании не боятся осуждения.



В разделе на сайте "ВкусВилла" была опубликована статья, повествующая о веганстве, безотходном потреблении и поддержке ЛГБТ-сообщества. Материал вызвал негативную реакцию пользователей Рунета. Из-за этого текст удалили, а руководство компании принесло извинения за публикацию.

"Нужно думать о бизнесе, о его развитии. А если всего бояться и не высовываться, можно стать частью серой массы и ничего не добиться и не преуспеть", – заключил руководитель агентства.



Нерабочая схема?

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 раскритиковал подобные действия рекламного агентства и добавил, что такую компанию могут признать незаконной.

"Это, безусловно, незаконно, и их деятельность могут признать экстремистской, так как она дискредитирует людей по принципу сексуальной ориентации", – пояснил парламентарий.





Виталий Милонов депутат Госдумы Нужно выяснить, кто предлагает такие вакансии, какая компания. А ее руководитель пусть готовит руки для наручников.

Милонов также вспомнил историю со "ВкусВиллом" и назвал подобный пиар сомнительным, который "может обернуться крахом для любой компаний".

"Торговая сеть только потом узнала, что московское ЛГБТ-сообщество составляет лишь долю процента от их покупателей. Нормальные люди просто перестали бы туда ходить", – подчеркнул он.

Член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев также считает это непродуманным рекламным ходом.

"Если задать пять классических вопросов "зачем", то понимаешь – вопрос не проработан. Тут не надо высасывать из пальца гипотезы. Это просто способ самовыражения малокомпетентных юных маркетологов", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Николай Григорьев член совета Российской гильдии маркетологов Насколько нужно быть наивным, чтобы считать, что тут же из Америки начнут высылать деньги, если вы себя объявите принадлежащими к ЛГБТ-сообществу? Там работают нормальные бизнесмены. Инвесторы и партнеры должны понимать, в чем смысл.

Григорьев пояснил, что в США действительно есть компании, которые ориентируются на ЛГБТ-сообщество. По его словам, специалисты в таких компаниях хорошо понимают потребности, нужды и культурные особенности своих клиентов, поэтому это рабочая схема.

"Если руководители этой компании рассчитывают на то, что, сидя в России, они такую модель маркетинга применят и от этого будет смысл, они сильно ошибаются", – отметил эксперт.

Он добавил, что существует много "самоуверенных компаний", которые не умеют исследовать рынок, не знают портрет их потенциальных клиентов, но при этом хотят работать на целевую аудиторию.