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Общество

18:33

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В Москве PR-агентство открыло вакансии для транссексуалов и карликов

Карлик, гей и транс: PR-агентство в Москве открыло скандальные вакансии
общество эксклюзив

На сайте одного из московских рекламных агентств появились вакансии с необычными требованиями для претендентов. В частности, указано, что среди соискателей должны быть транссексуалы, карлики и люди с открытой гей-позицией. Руководитель агентства уверяет, что предложение не является фейком, при этом они готовы взять на работу и сотрудника с традиционной сексуальной ориентацией. Разбираемся с экспертами, принесет ли такой маркетинг компании успех.

Фото: depositphotos/S_Kohl

С ориентацией на Запад?

Одно из столичных креативных агентств открыло три вакансии для нестандартных соискателей. Компания ищет руководителя клиентского отдела со знанием иностранных языков, который к тому же должен быть транссексуалом. Также в списке значится опытный SММ-менеджер с открытой принадлежностью к ЛГБТ-сообществу. Кроме того, в команду приглашают проект-менеджера очень маленького роста или с другими физическими особенностями.

Руководитель рекламного агентства Александр Андрианов пояснил Москве 24, что они ищут таких сотрудников с целью выхода на западный рынок. По его словам, в иностранных компаниях работает достаточно много людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Для них это норма, люди не скрывают свою ориентацию, никто их за это не прессует. А у нас, к сожалению, все не так хорошо: все эту информацию скрывают, потому что боятся, что их начнут гнобить, если кто-то узнает", – сказал он.

Мы не хотим быть белыми воронами. Я думаю, что это позволит нам гораздо быстрее завоевать их доверие, авторитет и найти новых клиентов.
Александр Андрианов
руководитель рекламного агентства

Собеседник Москвы 24 отметил, что на данный момент откликов от соискателей пришло мало. По его словам, пока люди "больше прикалываются, нежели реально хотят работать" в компании.

При этом Андрианов подчеркнул, что если на собеседование придет человек, идеально соответствующий требованиям вакансии, но имеющий традиционную сексуальную ориентацию, его возьмут в штат.

Мы себе не враги, мы просто его возьмем для работы на отечественном рынке, а для западных партнеров возьмем других.
Александр Андрианов
руководитель рекламного агентства

Андрианов добавил, что знает о недавнем скандале с сетью магазинов "ВкусВилл", руководство которой решило использовать в рекламе историю ЛГБТ-семьи. Он подчеркнул, что в его компании не боятся осуждения.

В разделе на сайте "ВкусВилла" была опубликована статья, повествующая о веганстве, безотходном потреблении и поддержке ЛГБТ-сообщества. Материал вызвал негативную реакцию пользователей Рунета. Из-за этого текст удалили, а руководство компании принесло извинения за публикацию.

"Нужно думать о бизнесе, о его развитии. А если всего бояться и не высовываться, можно стать частью серой массы и ничего не добиться и не преуспеть", – заключил руководитель агентства.

Нерабочая схема?

Фото: depositphotos/marcbruxelle

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 раскритиковал подобные действия рекламного агентства и добавил, что такую компанию могут признать незаконной.

"Это, безусловно, незаконно, и их деятельность могут признать экстремистской, так как она дискредитирует людей по принципу сексуальной ориентации", – пояснил парламентарий.

Нужно выяснить, кто предлагает такие вакансии, какая компания. А ее руководитель пусть готовит руки для наручников.
Виталий Милонов
депутат Госдумы

Милонов также вспомнил историю со "ВкусВиллом" и назвал подобный пиар сомнительным, который "может обернуться крахом для любой компаний".

"Торговая сеть только потом узнала, что московское ЛГБТ-сообщество составляет лишь долю процента от их покупателей. Нормальные люди просто перестали бы туда ходить", – подчеркнул он.

Член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев также считает это непродуманным рекламным ходом.

"Если задать пять классических вопросов "зачем", то понимаешь – вопрос не проработан. Тут не надо высасывать из пальца гипотезы. Это просто способ самовыражения малокомпетентных юных маркетологов", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Насколько нужно быть наивным, чтобы считать, что тут же из Америки начнут высылать деньги, если вы себя объявите принадлежащими к ЛГБТ-сообществу? Там работают нормальные бизнесмены. Инвесторы и партнеры должны понимать, в чем смысл.
Николай Григорьев
член совета Российской гильдии маркетологов

Григорьев пояснил, что в США действительно есть компании, которые ориентируются на ЛГБТ-сообщество. По его словам, специалисты в таких компаниях хорошо понимают потребности, нужды и культурные особенности своих клиентов, поэтому это рабочая схема.

"Если руководители этой компании рассчитывают на то, что, сидя в России, они такую модель маркетинга применят и от этого будет смысл, они сильно ошибаются", – отметил эксперт.

Он добавил, что существует много "самоуверенных компаний", которые не умеют исследовать рынок, не знают портрет их потенциальных клиентов, но при этом хотят работать на целевую аудиторию.

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