Милонов высказался о выступлении в Ярославле детского клуба "Десантник" против геев

В Ярославле разгорелся скандал из-за выступления местного детского военно-патриотического клуба "Десантник". Его воспитанники вынесли на сцену декорацию белого кирпича с бранным посланием. В нем заключалось пожелание смерти людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ребята подхватили одного из выступающих, положили реквизит ему на грудь и разбили кувалдой. Несмотря на возмущения общественности, руководитель клуба разделяет взгляды своих подопечных. Разбираемся в подробностях происшествия.



Грядет проверка

Скандальное выступление клуба "Десантник" прошло в ярославском Дворце культуры имени Добрынина. Оно было приурочено к 20-летию военно-патриотического объединения. Момент с ударом кувалдой по кирпичу с провокационной надписью возмутил председателя ярославской общественной организации ветеранов боевых действий на Северном Кавказе "Защитник" Тараса Сидорина.

"От имени ряда ветеранских организаций мы направили обращения в правоохранительные и надзорные органы с просьбой дать правовую оценку тем призывам, которые мы видим на снимке", – написал он на своей странице в Facebook, приложив фотографии с выступления.

В комментарии местному изданию 76.ru Сидорин заявил, что в зале в этот момент находились маленькие дети. Такое поведение, по его словам, просто недопустимо.





Тарас Сидорин председатель общественной организации ветеранов боевых действий на Северном Кавказе "Защитник" Мы расцениваем такие выпады как призыв к убийству.

В ситуации уже разбирается уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

"Мы говорим о пропаганде патриотизма, но патриотизм и нецензурная брань, провокация конфликта – это два разнонаправленных вектора. По данному факту мы проведем проверку и вынесем мотивированное решение", – заявил Крупин.

Он добавил, что сейчас уточняется возраст детей, которые находились в зале. При этом в таких клубах обычно занимаются ребята до 12 лет, отметил Крупин.

Директор ДК Игорь Дербин в беседе с ярославскими журналистами заявил, что они возмущены произошедшим на их сцене.





Игорь Дербин директор ДК имени Добрынина в Ярославле Изначально мероприятие планировалось приятное, радостное. Их выходка была для нас неожиданной. Это не было спланировано заранее или согласовано, потому что они знали, что мы не разрешим. Своим поступком они перечеркнули все хорошее впечатление от мероприятия и наложили тень на меня, на себя, на учреждение.

Он добавил, что уже переговорил с руководителем клуба и попросил удалить все фото и видео с выступлением из социальных сетей. По словам Дербина, они разбираются в ситуации и пытаются минимизировать негативные последствия. Директор ДК добавил, что дорога на их сцену клубу теперь заказана.



Неудачный прикол?

Руководителем военно-патриотического клуба "Десантник" является Андрей Палачев. По данным СМИ, он якобы был дважды судим за покушение на жизнь и здоровье человека.

В разговоре с ярославскими журналистами Палачев заявил, что на выступлении дети просто решили пошутить и нарисовали надпись в последний момент. Гомосексуалистам, по его словам, в России вообще делать нечего. Ругать своих подопечных за выходку он тоже не собирается. "Ну не нравятся им эти геи", – подчеркнул Палачев.





Андрей Палачев руководитель военно-патриотического клуба "Десантник" А за что их наказывать? Они просто "дырявых" не любят, я таких тоже не люблю.

В беседе с телеканалом "360" Палачев уточнил, что никаких призывов к смерти не было. По его словам, за 20 лет его руководства клубом ни один из воспитанников даже никого не избил. В "Десантнике" сейчас занимаются подростки от 12 до 14 лет, которые понимают, что настоящая жизнь только в здоровых семьях, говорит Палачев.

"Поэтому они так и написали. Не знаю, из-за чего раздули такой сыр-бор. Раньше вообще такие вещи не выносились", – удивляется руководитель клуба.

Он убежден, что сегодня вокруг процветает пошлость и нормальных людей это "начинает подбешивать". Про написанное на него заявление Палачев слышал, но утверждает, что в правоохранительные органы его никто не приглашал.

Нашлись и зрители, не увидевшие в концерте ничего шокирующего. Александр, который находился в зале, в разговоре с сайтом "Комсомольской правды" поделился реакцией публики на инцидент.

"Когда шел номер, на эту надпись особого внимания вообще никто не обратил, тем более дети. Со мной была дочь, она даже не увидела, что на блоке что-то было написано", – уточнил зритель.

Александр считает, что к этой ситуации привлекли слишком много лишнего внимания.



Причем тут дети?

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 прокомментировал скандальное выступление. Резкие выражения он не одобрил.

"Конечно, о смерти здесь не надо говорить. Но то, что эти люди не должны пропагандировать свои ценности, это точно", – считает он.

Милонов уверен, что вмешивать в эту историю подростков тоже неправильно.





Виталий Милонов депутат Госдумы Я против того, чтобы детей втягивали в такую радикальную полемику. И своих детей я так не учу говорить. Но то, что они должны знать, что эти содомиты занимаются моральным уродством, это точно.

"Люди падшие, разложившиеся – они тоже люди и имеют шанс на покаяние и исправление. Лишая человека жизни, мы лишаем его душу возможности очиститься перед Богом за совершенные злодеяния", – говорит Милонов.

При этом парламентарий допустил, что у неоднозначного выступления мог быть совершенно другой мотив.

"Они эту надпись разбивают. Тем самым, может быть, показывают, что борются с молодежным экстремизмом. Такой перформанс ради мира во всем мире", – предположил депутат.

Милонов подчеркнул, что в любом случае не хотел бы, чтобы за действом в ярославском ДК наблюдали его дети.