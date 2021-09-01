Школу в Хабаровске проверят после танца живота на линейке

16:15
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Управление образования Хабаровска начало служебную проверку в отношении директора и сотрудников одной из местных школ, где на линейке в честь Дня знаний девушка исполнила перед учениками танец живота. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний", – отметила начальник местного управления образования Татьяна Матвеенкова.
Она также добавила, что ситуация поставила под сомнение концепцию воспитательной работы в школе, и принесла свои извинения за решение руководства образовательного учреждения организовать подобное выступление.
По результатам проверки будут приняты соответствующие управленческие решения.
Ранее конфликт произошел в одной из школ Башкирии. Там преподаватель начальных классов нарисовала шариковой ручкой двойку на лбу ученицы за ненадлежащее поведение. По данному факту прокуратура инициировала проверку. Позже женщина уволилась из образовательного учреждения по собственному желанию.
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