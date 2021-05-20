Ростовская учительница объяснила, почему пыталась насильно смыть макияж со школьницы

В Ростовской области учительница силой заставила ученицу смыть яркий макияж
Учительница из Ростовской области, силой заставившая школьницу смыть макияж, отказалась комментировать инцидент, но рассказала о планах подлечить нервы. Об этом сообщает "360".
"Я не могу ничего комментировать, у нас идут проверки, выявляются другие случаи", – сказала женщина.
Учительница написала заявление об уходе, но ученики не готовы с ней расставаться. Сейчас педагог ходит по врачам и надеется в будущем вернуться к преподаванию. В настоящее время она не считает это возможным.
"Не хочу от них отказываться из-за одного человека, но пока я не вижу другого выхода. Не хочу, чтобы все продолжалось", – прокомментировала женщина.
По данным источника издания, на должность школьного учителя химии женщина устроилась недавно. Раньше она работала в Морозовском агропромышленном техникуме. Учительница и до громкого случая демонстрировала некорректное поведение в отношениях с детьми.
Другой источник сообщил, что учительница всегда была доброй, а ученики ее нередко доводили.
"Учитель нормальный, добрый, от нее такого никто не ожидал. Ее класс специально доводит, потому что видят, что она добрая, никогда не кричит. В итоге довели", – сказал собеседник.
Что касается ученицы, о ней все отзываются положительно.
Ранее конфликт, результатом которого стало увольнение педагога, произошел в одной из башкирских школ. Учитель начальных классов наказала одну из первоклассниц за ненадлежащее поведение, нарисовав ей двойку на лбу шариковой ручкой.
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