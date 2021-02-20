Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

19:05

Ударившего двух школьников учителя в Карелии отстранили от работы

происшествия регионы

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Учитель истории одной из школ в Карелии был отстранен от работы после жалоб сразу нескольких школьников на побои с его стороны. Об этом РИА Новости рассказал региональный детский омбудсмен Геннадий Сараев.

По его словам, в начале февраля педагог схватил одного из учеников за шею, а через две недели с силой толкнул девочку, отчего та ударилась о парту.

Позднее школьники рассказали о действиях учителя своим родителям, которые обратились в правоохранительные органы. По итогам проверки мужчина был отстранен от работы. Руководство школы также рассматривает возможность его увольнения.

Кроме того, материалы проверки были переданы в местную прокуратуру, педагогу может грозить уголовное наказание за неправомерные действия.

Ранее в Бурятии завели уголовное дело на учительницу, дернувшую ученика за больное ухо. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна установить, к каким последствиям для ребенка привели действия учителя.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать