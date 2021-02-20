Ударившего двух школьников учителя в Карелии отстранили от работы

19:05
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Учитель истории одной из школ в Карелии был отстранен от работы после жалоб сразу нескольких школьников на побои с его стороны. Об этом РИА Новости рассказал региональный детский омбудсмен Геннадий Сараев.
По его словам, в начале февраля педагог схватил одного из учеников за шею, а через две недели с силой толкнул девочку, отчего та ударилась о парту.
Позднее школьники рассказали о действиях учителя своим родителям, которые обратились в правоохранительные органы. По итогам проверки мужчина был отстранен от работы. Руководство школы также рассматривает возможность его увольнения.
Кроме того, материалы проверки были переданы в местную прокуратуру, педагогу может грозить уголовное наказание за неправомерные действия.
Ранее в Бурятии завели уголовное дело на учительницу, дернувшую ученика за больное ухо. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна установить, к каким последствиям для ребенка привели действия учителя.
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