В Петербурге задержали подозреваемого в домогательствах к школьнице учителя

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Учителя, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении школьницы, задержали в Санкт-Петербурге.

Как сообщило городское управление Следственного комитета (СК), по результатам проверки возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, подозреваемый 1959 года рождения неоднократно домогался к школьнице во время дополнительных занятий.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Ранее в СМИ появилась информация о том, что школьница пожаловалась на повышенное внимание со стороны преподавателя.

Отмечалось, что взрослые отнеслись к ее словам со скепсисом. Однако после этого в Сети появилось видео, на котором мужчина прижимает к себе школьницу. Запись якобы сделала сама девочка.

Ранее СК по Москве попросил суд арестовать мужчину, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки.