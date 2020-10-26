Кастрацию педофилов предложили прописать в Уголовном кодексе

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Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" готовятся внести на рассмотрение законопроект о новых нормах химической кастрации педофилов. Об этом сообщает газета "Известия".

Изменения планируется внести в Уголовный кодекс РФ. Авторы законопроекта мотивируют его необходимость 20-процентным ростом преступлений против несовершеннолетних с 2016 года.

Отредактировать предлагается статьи 99 и 101.1.

"Статью 99 предлагается дополнить таким видом принудительных мер медицинского характера, как "химическая кастрация". В статью 101.1 необходимо ввести в законодательство термин "химическая кастрация", дать его определение и раскрыть с точки зрения уголовного законодательства", – заявил депутат Анатолий Выборный.

По словам парламентария, речь идет о введении препаратов, которые подавляют сексуальное влечение. Перечень допустимых веществ предлагается разработать правительству.

Выборный подчеркнул, что одновременное использование уголовного наказания и химической кастрации позволит свести число повторных преступлений к минимуму.

Председатель общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена заявил, что законопроект необходимо поддержать, поскольку статистика по случаям педофилии демонстрирует негативную тенденцию.

В сентябре в Госдуме поддержали идею создать единый на страну реестр педофилов. При этом зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина заявила, что сама по себе эта мера не решит существующие проблемы.

