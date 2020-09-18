В Госдуме поддержали идею создать реестр педофилов

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В России хотят создать открытый реестр педофилов, вышедших на свободу из тюрьмы, а также систему контроля за ними. С таким предложением выступили зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина и детский омбудсмен Анна Кузнецова, сообщает РБК.

Как пояснила Пушкина, вопрос находится на обсуждении после убийства двух девочек в Рыбинске Ярославской области, в котором подозревают недавно вышедшего на свободу осужденного за изнасилование.

Депутат заявила, что поддерживает инициативу. В то же время она сомневается, что одно только создание реестра не решит проблему. В связи с этим Пушкина предлагает организовать надзор за отсидевшими педофилами и профилактику рецидивов по принципу "будет труп – придем опишем".

"Давайте представим, мы знаем, что есть педофил, отсидевший за преступления сексуального характера в отношении детей. Каким образом государство будет его контролировать? Будет ли обеспечено его медицинское сопровождение? Будет ли он проходить регулярную психологическую экспертизу и как будет организовано это тестирование?" – подчеркивает Пушкина.

15 сентября тела двух сестер 2006 и 2011 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов Рыбинска. Их нашла мать, вернувшаяся с работы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным областной прокуратуры, семья девочек переехала в регион около месяца назад из Омской области.

В убийстве двух сестер подозревается сожитель матери девочек. По данным Следственного комитета, в декабре 2019 года мужчина вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. Сейчас он находится в розыске.

Полиция и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещали вознаграждение в 500 тысяч рублей за сведения, которые помогут задержать Виталия Молчанова, подозреваемого в совершении преступления. Сообщить данные можно в полицию по единому телефону.