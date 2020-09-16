В убийстве двух девочек в Рыбинске заподозрили сожителя их матери

Фото: yaroslavl.sledcom.ru

В убийстве двух сестер в Ярославской области подозревается сожитель матери девочек, сообщает "Газета.ру".

По данным Следственного комитета, в декабре 2019 года мужчина вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. Сейчас он находится в розыске.

Накануне тела двух сестер 2006 и 2011 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов Рыбинска. Их нашла мать, вернувшаяся с работы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным областной прокуратуры, семья девочек переехала в регион около месяца назад из Омской области.