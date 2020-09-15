Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске

Фото: СК РФ

Тела двух девочек с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов в городе Рыбинске Ярославской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Тела двух сестер 2006 и 2011 года рождения обнаружила мать, вернувшаяся с работы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По данным областной прокуратуры, семья девочек переехала в регион около месяца назад из Омской области.

Ранее в Саратовский областной суд оправдал местную жительницу, зарезавшую мужа при самообороне. В ходе конфликта женщина смогла выхватить нож и нанесла супругу ранения, от которых тот скончался.