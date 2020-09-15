Суд оправдал женщину, зарезавшую мужа при самообороне в Саратове

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Саратовский областной суд оправдал местную жительницу, зарезавшую мужа при самообороне. Об этом пишет РИА Новости.
8 июня Новоузенский районный суд области приговорил Аслиму Салимову к 7,5 годам колонии общего режима. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужу, повлекшем по неосторожности его смерть.
Позднее в ходе апелляции было установлено, что вред здоровью мужчины был причинен в состоянии необходимой обороны.
"Апелляционным приговором судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда Салимова оправдана <...> за отсутствием в деянии состава преступления. За Салимовой <...> признано право на реабилитацию", – сообщили в суде.
Известно, что в день произошедшего муж подсудимой вернулся домой пьяным и начал вести себя агрессивно. Произошел скандал, в ходе которого мужчина начал избивать жену. В какой-то момент он схватил нож и начал угрожать им супруге. Женщина смогла выхватить нож и в ходе борьбы нанесла мужу ранения.
После этого мужчина ушел в зал, а супруга с детьми спряталась в комнате. На утро она обнаружила мужа мертвым и вызвала полицию.
В материалах дела отмечается, что скончавшийся болел раком. При этом он не проходил лечение, много курил и пил спиртное.
Ранее суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве супруги в детском саду в Воскресенске. На допросе 53-летний мужчина признался, что зарезал жену на почве ревности.
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