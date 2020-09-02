Арестован подозреваемый в убийстве жены в детсаду в Воскресенске

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Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве супруги в детском саду в Воскресенске, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по области.

На допросе 53-летний мужчина признался, что зарезал жену на почве ревности. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Также ведется процессуальная проверка на предмет соответствия услуг, предоставляемых охранной организацией, требованиям безопасности.

31 августа 53-летний мужчина проник на территорию детского сада в Воскресенске, вошел в группу, где работала его супруга, и нанес ей ножевые ранения шеи и рук.

Женщина скончалась от полученных ранений на месте.