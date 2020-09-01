Задержан подозреваемый в убийстве своей жены в детском саду в Подмосковье

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В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по области.

По версии следствия, 31 августа 53-летний мужчина проник на территорию детского сада в Воскресенске, вошел в группу, где работала его супруга, и нанес ей ножевые ранения шеи и рук.

Женщина скончалась от полученных ранений на месте. Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли нож, допросили свидетелей, назначена судмедэкспертиза.

Ранее в Клину задержали 65-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве соседки, с которой у себя в квартире распивал спиртные напитки.

Между ними вспыхнул конфликт, и мужчина нанес женщине ножевое колото-резаное ранение живота, от которого она скончалась на месте.